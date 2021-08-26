Koronavirüsten korunmak için saatlerce türbeleri bakın nasıl yalıyorlar!

Irak'ta her sene milyonlarca Şii'nin katıldığı Erbain törenlerine bu sene İranlıların da katılmak istemesi korona salgını tedbirleri nedeniyle ülkeyi bölmüş durumda.

Kerbela hadisesinin yaşandığı 10 Muharrem'in 40 gün sonrasında Irak'ın Kerbela şehrinde düzenlenecek olan törenler bu yıl Eylül ayının sonunda gerçekleştirilecek. Fakat bu törenlerin canlılığı ve hazırlıkları Kerbela'da 1 ay önceden başlıyor.

Şiilerin kapsamlı töreni

Saddam Hüseyin döneminde de icra edilen Erbain törenleri, Irak'ın işgalinin ardından yönetime Şii dini partilerinin gelmesi ve bu partilerin teşvikiyle milyonlarca kişinin katılımıyla dev çapta icra edilmeye başlanmıştı. İşgalin ardından İran'daki Şiiler de Irak'taki güvenlik sorunlarına rağmen bu törenlere yoğun biçimde katılmaya başlamışlardı.

2020'deki törenler korona salgını nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanmış, İran'dan ziyaretçi kabul edilmemişti. Geçen sene Iraklı ve İranlı Şiiler arasında tepki çeken bu engelin yine aynı gerekçeyle tekrarlanıp tekrarlanmayacağına dair törenlerin yaklaşmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yok.

Beklenti bu sene Iraklı Şiilere kısıtlamanın olmayacağı yönünde ama İranlı Şiilerin bu törenler için Irak'a kabul edilip edilmeyeceğine dair Irak'ta kafaların karışık olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle resmi rakamlara göre 100 binden fazla kişinin öldüğü, günlük rekor ölümlerin gerçekleştiği İran'da delta varyantının hızla yayıldığının açıklanmasının, Bağdat hükümeti Başbakanı Mustafa Kazımi'yi İranlı ziyaretçileri kabul etmeme kararına yönlendirdiği belirtiliyor.

Fakat İran yönetiminin Irak'a, İranlı ziyaretçilerin kabulü için baskı yaptığı biliniyor. İran'ın Irak Büyükelçisi Iraj Mescidi, İran'ın resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Irak'ın İranlı ziyaretçileri kabulü ve İranlı ziyaretçilerden Irak'ın ülkeye giriş parası almaması için Irak yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde ısrarcı olduklarını ve sonuç almak üzere olduklarını belirtti.

Erbain törenleri Kerbela şehri ve çevresi için aynı zamanda en büyük gelir kaynağı olmuş durumda. Milyonlarca ziyaretçinin konaklama ve diğer ihtiyaçları için yaptıkları harcamalar Kerbela şehrinin git gide zenginleşmesine sebep olmuştu. Fakat geçen sene Erbain törenlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Kerbela şehri büyük bir ekonomik krize girmişti. Bu nedenle Kerbela esnafı da Erbain törenlerine kısıtlama getirilmemesi ve Iraklı ziyaretçilerden daha çok harcama yapan İranlı ziyaretçilerin engellenmemesi için Bağdat'ta lobi çalışması yürütüyor.

Irak'ın Kürt politikacıları koronavirüs salgını endişesiyle Erbain törenlerine kısıtlama getirilmesine ve İranlıların bu sene de engellenmesine taraftar olduklarını açıkça beyan ettiler. Fakat İran'ın baskıları, Iraklı Şiilerin ekonomik ve dini gerekçelerle ısrarlarıyla kendisi de bir Şii olan Irak başbakanı Mustafa Kazımi'nin istemeden de olsa bu törenler için engelleri kaldırması ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News