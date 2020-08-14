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Dünya

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan içen yüzlerce kişi öldü

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisine ilişkin yayılan yanlış bilgiler, dünya genelinde yüzlerce can aldı, binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 05:41:00 -
Koronavirüsten korunmak için dezenfektan içen yüzlerce kişi öldü

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirilen bir araştırma, koronavirüsle ilgili yayılan yanlış bilgiler sebebiyle dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Dezenfektan içen 800 kişi öldü

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, yüksek dereceli alkol ve dezenfektan içen 800 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Metanol içen 5 bin 800'ü aşkın kişi ise hastaneye kaldırıldı.

87 ülke üzerinde yapılan araştırma kapsamında, 2 bin 300 içeriğin yüzde 87'sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği tespit edildi. Ayrıca yanlış bilgilerin en çok yayıldığı ülkeler Hindistan, Çin, ABD ve İspanya olarak belirlendi.

Trump tavsiye etmişti

ABD Başkanı Donald Trump insanlara dezenfektan enjekte edilebileceğini söylemiş, ancak bu saçma açıklamaya doktorlar ve bilim insanları karşı çıkmıştı.

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