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Gündem Koronavirüste şaşırtan sonuç! Yüzde 50 hala buna inanıyor
Gündem

Koronavirüste şaşırtan sonuç! Yüzde 50 hala buna inanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin salgın dönemiyle ilgili bilgi kirliliği araştırmasına göre virüsün herkesi evde tutmak isteyen hükümetlerin işi olduğuna inananların oranı yüzde 28 olarak saptandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:34:00 -
Koronavirüste şaşırtan sonuç! Yüzde 50 hala buna inanıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, koronavirüsün ortaya çıkardığı komplo teorilerini araştırdı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün yürüttüğü infodemi(bilgi kirliliği) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında, 10 binden fazla tweet analiz edilirken, 1629 kişiyle de anket çalışması yapıldı.

Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Erdoğan şu bilgileri paylaştı: “Görüşülenlerin yüzde 77’sinin dünyada halkın hiç haberdar olmadığı önemli şeyler olduğuna, yüzde 63’ünün siyasetçilerin kararlarının ardındaki gerçek niyetlerini vatandaşlara söylemediğine, yüzde 51’inin siyasi kararları etkileyen gizli örgütler olduğuna ve yüzde 45’inin hükümetin bütün vatandaşları gözetlediğine inandığını gördük. Alınan sonuçlar, Türkiye’de komplo teorilerine inananların oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Eğitim seviyesi ortaöğretim olanlar, emekliler ve işsizler; diğer kişilere göre komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar.”

‘ABD ya da Çin üretti’

Prof. Dr. Erdoğan pandemi döneminde paylaşılan en yaygın komplo teorilerini şöyle aktardı; “Görüşülenlerin yüzde 56’sı virüsün ABD ya da Çin gibi büyük güçler tarafından üretildiğine inanıyor. Yüzde 52’lik bir kesim hükümetlerin verdiği koronavirüs istatistiklerini güvenilir bulmuyor. Virüsün Çin’deki bir laboratuvarda üretilip bir kaza sonucu dünyaya yayıldığına inananların oranı yüzde 50. Hükümetlerin yaşlı nüfustan kurtulmak için bu virüsü ürettiğine inananların oranı yüzde 44 iken virüsün ucuz bir tedavisi olmasına karşılık hala gizlendiğine inananların oranı yüzde 40. Hükümetlerin virüsten yararlanarak herkesi aşılamak istediklerini düşünenlerin oranı yüzde 28. Yüzde 28’lik bir oran virüsün herkesi evde tutmak isteyen hükümetlerin işi olduğuna inanıyor.”

Türk aşısına güveniyorlar

Araştırmaya katılanların yüzde 39’u Almanya’nın geliştirdiği aşıyı yaptırma eğiliminde. Bu oran Çin ve Rusya tarafından geliştirilen aşılar için yüzde 29, ABD tarafından geliştirilen aşı için yüzde 31. Katılımcıların yüzde 58’i Türkiye tarafından geliştirilen aşıyı yaptıracaklarını söylüyor.

Kelle paçaya inanıyorlar

Araştırmaya göre; işkembe, kelle paça çorbası gibi besinlerin koronavirüsten koruyacağına inananların oranı yüzde 50; yüzde 27’lik bir kesim virüs yayılmadan önce ABD’de aşısının geliştirildiği görüşüne katılıyor. Katılımcıların yüzde 29’u koronavirüsün yarasa çorbası yiyenlerden bulaştığı inancında.

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