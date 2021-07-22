Koronavirüste kritik soru: Ülkemizde neden Çin'deki gibi sokaklarda ölen insanlar olmadı?

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

"Plandemi Büyük Buluşma adıyla biz bu oluşumu başlattık." diyen Demir, "Pandemi bize 'küresel bir salgın' olarak ifade edildi. 'Plandemi' de bize göre küresel bir tezgah olarak yansıdı. Hastalığın olduğunu ama salgının olmadığını, virüsün olduğunu ama öldürücü bir etkisinin olmadığını, insanları sadece korku kampanyası ile etkileyerek bağımsız yaşamı engellemeye yönelik bir proje olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Ölüm zaten var olan bir şeydi'

İnsanların 'ölüm' ile korkutulduğunu belirten Ali Osman Demir, "Ölüm zaten vardı. Yeni gelmedi. Hastalık da vardı. o da yeni gelmedi. Ortada öldürücü bir salgın adı altında bir kampanya, bir dayatma söz konusu olamaz. Biz bunun karşısındayız. Ve bu sürecin siyaset üstü olduğunu düşünüyoruz. Hedefin ne iktidar ne muhalefet olmadığığını görüyoruz. İnsanlara, yürütülen korku kampanyası ile sanki ölüm ilk defa gelmiş algısı yaşatılıyor." dedi.

'TÜİK, ölüm verilerini bu yıl neden açıklamadı?'

Son birkaç yılın ölüm istatistiklerine değinen Demir, "2018'de Türkiye'de ölen insan sayısı 426 bin 449. 2019 yılında ise 435 bin 941. 2020 ve 2021 ölüm oranının da bu sayıların en az yüz bin altında olduğunu görüyoruz. Eğer gerçekten bir salgın olsaydı 2019 yılının üç katı olması lazımdı. İki katı olması lazımdı. Bir katı olması lazımdı. Ama altındayız. Neye dayanarak söylüyorum? TÜİK her yıl Haziran ayında ölüm oranını açıklamakla yükümlüdür. TÜİK önceki hafta 2020 ölüm oranını açıklamayacağını ifade etti. Neden?" diye konuştu.

'Neden Türkiye'de insanlar sokaklarda ölmedi?'

Wuhan'dan dünyaya yayılan görüntülerin bir kurmaca olduğunu söyleyen Demir, şöyle konuştu: "Bize insanların patır patır sokaklarda öldüğünü söylediler. Türkiye'de öyle bir durumla karşılaştık mı? Metro da metrobüste ölen insanlar gördük mü?"

Yeni dünya düzeni: Efendiler ve köleler

Ali Osman Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğlence merkezlerinde, eğlenen veya kafelerde oturan insanların maskesiz bir şekilde oturduğunu görürsünüz. Ama onlara hizmet eden garsonlar maske takar. Bu neyin mesajıdır biliyor musunuz? 'Efendiler ve köleler' "