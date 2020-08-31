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Gündem Koronavirüslü Alman, uçağa binecekken yakalandı! 12 kişiye karantina
Gündem

Koronavirüslü Alman, uçağa binecekken yakalandı! 12 kişiye karantina

İstanbul’dan Denizli’ye uçakla gitmeye çalışan Alman kadının koronavirüs hastası olduğu öğrenilince ekipler tarafından izole edildi. Temas ettiği 12 kişi ise karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:22:00 -
Koronavirüslü Alman, uçağa binecekken yakalandı! 12 kişiye karantina

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve asker uğurlamaları başta olmak üzere köy karantinalarıyla uygulamarına devam ediyor.

Havalimanlarında tedbirler sıkı uygulanıyor. İstanbul’dan Denizli’ye uçakla giden 1 kişinin koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Hastanın da yanında bulunduğu 13 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Kovid-19 hastası olduğu belirlenen Alman vatandaşı kadın ekipler tarafından izole edilerek hastaneye götürüldü.

Kadının temas ettiği 12 kişi ise evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca hasta kadının yakınlarınca uyarılmasına rağmen uçağa binmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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