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Dünya Koronavirüsle mücadele eden Macaristan'da yeni panik! 93 bini itlaf edildi
Dünya

Koronavirüsle mücadele eden Macaristan'da yeni panik! 93 bini itlaf edildi

Koronavirüsle mücadeleyi sürdüren Macaristan'da bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlanıldı. İnsana da bulaşan virüsün yayılımını engellemek için 93 bin ördek itlaf edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:46:00 -
Koronavirüsle mücadele eden Macaristan'da yeni panik! 93 bini itlaf edildi

Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi tarafından, Macaristan'da bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlanıldığı belirtildi. Yayılımı engellemek amacıyla 93 bin ördek itlaf edildi.

Kuş gribi; influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu ve kanatlılarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hasta hayvan teması sonrası insana hastalık bulaşabilir.
Macaristan'da, koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, bir yandan da kuş gribi kendini gösterdi.

H5N1 virüsüne rastlandı

Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.

93 bin ördek itlaf edildi

AA'nın haberine göre, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.

 

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