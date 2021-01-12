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Sağlık Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri etkileyebiliyor
Sağlık

Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri etkileyebiliyor

Hong Kong Çin Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs vakalarında bağırsak bakterileri, hastalığın süresi ve şiddetini etkileyebiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 18:05:00 -
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri etkileyebiliyor

Hong Kong Çin Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında bağırsak bakterileri, hastalığın süresi ve şiddetini etkileyebiliyor.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, koronavirüsün öncelikle bir solunum hastalığı olmasına rağmen, sindirim yolunun da hastalık sürecine dahil olduğunu gösteren kanıtlar bulundu.

Araştırma ekibi, sindirim sistemindeki mikrobiyomun Kovid-19’dan kurtulmayı nasıl etkileyebileceğini görmek için Hong Kong’daki iki hastanede tedavi edilen 100 hastadan alınan örnekleri inceledi.

Gut dergisinde yayımlanan araştırmada bağırsak bakterilerinin hastalarda bağışıklık reaksiyonunu ayarlayarak Kovid-19'un şiddetini belirlemede muhtemel etkileri olduğu belirtildi.

Araştırmacılar kan örneklerinde enflamasyonla bağlantılı bazı moleküller yüksek seviyede bulunan hastaların aynı zamanda bağırsak bakterilerinde de dengesizlikler olduğunu tespit etti.

Çalışmada, "Bu sonuçlar, bağırsak mikrobiyota bileşiminin Kovid-19'a verilen bağışıklık tepkisinin büyüklüğü ve ardından doku hasarıyla ilişkili olduğunu ve bu nedenle hastalığın şiddetinin artması ya da azalmasında rol oynayabileceğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bilim insanları ayrıca, örnek alınan hastalardan küçük bir bölümünün, iyileşmeden 30 gün sonra bile bağırsak mikrobiyota dengesizliği gösterdiğinden, bunun semptomların Kovid-19’un bazı kişilerde neden uzun süre devam ettiğinin bir açıklaması olabileceğine dikkati çekti.

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