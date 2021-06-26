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Gündem Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklama: Hissetmiyoruz
Gündem

Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklama: Hissetmiyoruz

Koronavirüse karşı devam eden aşılama çalışmalarında yaş grubu 18'e düştü. Uzmanlar büyük bir yıkıma yol açan koronavirüsün etkisini azalttığını düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 10:42:00 -
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken açıklama: Hissetmiyoruz

Yaş grubunun 18’e düşmesiyle birlikte koronavirüs aşısında talep iki katına çıktı. Gençlerin rahat olduğu, aşı sürecinin gençlerle birlikte çok dinamik geçtiği ifade edildi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar ise aşılamayla birlikte yatan hasta sayılarının 1.5 ay öncesine göre yüzde 10'lara indiğini ifade etti.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları haziran ayının başından beri rekor seviyede ilerliyor. Aşılamada yaş sınırı dün itibarıyla 18'e indi. Yaş grubu aşağı düştükçe randevularda yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, gençlerin aşı konusunda çok rahat olduğunu ve aşı sürecinin gençlerle birlikte çok dinamik geçtiğini dile getirdi.

Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt ise yaş grubunun 18'e düşmesiyle birlikte hastanede aşıya olan talebin iki katına çıktığını söyledi

"Hissetmiyoruz"

ise aşılamayla birlikte yatan hasta sayılarının 1.5 ay öncesine göre yüzde 10'lara indiğini ifade etti.

 

Başar, "Ayın 21'inden itibaren hastanemizde aşılama sayılarımızda yüzde 35 civarında azalma başladı. Bu azalmayı özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde de aşılamanın artırılmasına bağlıyoruz. Bunu takiben de hastanelere başvuran hasta sayısı azalıyor. 18 yaş üstü herkese randevular açıldı ve aşı için gelen herkese çok rahat bir şekilde aşılama yapabiliyoruz. Şu an gelen hastanın 4 katı kadar hastayı da aşılama potansiyelimiz var. Hastalık şu anda azaldı neredeyse hissetmiyor gibiyiz" dedi.

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Yorumlar

refik zengin

Dünya coranavirüsten ders çıkarmalı.Artık dünya 8 milyar insanı taşıyamıyor.Dünya için en büyük felaket 8 milyar insan.Yapılan gökdelenler,apartmanlar dünyanın rot balans ayarını bozup depremleri arttırıyor.Dünya sarsılmasın diye dağlar kazık olarak görevini yaparken bu gökdelenler işi bozuyor.Aha önümüzdeki yıllarda kuraklık nedeniyle kıtlıkta kapıda.Elbetteki insanlar çok israf ederse kıtlık gelir.Yer altı sularıda çekiliyor.Tüm dünya ülkeleri toplanıp acilen dünya genelinde nüfus planlaması yapması gerekir.2 milyarlık bir dünya huzur getirir.
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karacahil

yok canım, 20 milyon yahudi kalsın yeter. bu nasıl bir zihniyet, neyin kafası? dünya 18 milyarı da doyurur. yeter ki adil paylaşılsın.
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