Koronavirüse yakalanmıştı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.
Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde: