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Aktüel Koronavirüse yakalanmıştı... CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Aktüel

Koronavirüse yakalanmıştı... CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu ve olumsuz bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:15:00 -
Koronavirüse yakalanmıştı... CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada Böcek'in sağlık durumunun "stabil" olduğu ve olumsuz bir gelişme yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son 24 saatte olumsuz giden bir gelişme olmamıştır."

Ne olmuştu?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Hastanede sağlık durumu yakından takip edilen Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

 

 

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