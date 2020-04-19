Koronavirüse yakalanan iki doktordan acı haber

Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı ve Ürolog Cemal Özkan, koronavirüs sebebiyle yaşamlarını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye’de ölenlerin sayısının 127 arttığını söyleyerek 2 bin 17’e yükseldiğini açıklamıştı.

İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İSTAHED internet sitesinde "Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Yavuz Kalaycı’yı Kovid 19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet,yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

Bir acı haber de Denizli'den

Denizli'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan da(74), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. Koronavirüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master’lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.