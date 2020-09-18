  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı:
Aktüel

Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı:

"Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım”

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:03:26 -
Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı:

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta koronavirüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, tedavi gördüğü hastaneden, sosyal medyada paylaştığı videoda, “Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım.” çağrısı yaptı.

Yozgat'ta 13 yaşında diyabet hastası Sude Erdoğan'ın, 11 Eylül Cuma günü, nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle geldiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kan şekeri düşürülemeyen Sude, Yozgat'tan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından diyabet hastaları da küçük Sude'ye destek mesajı yayımladı.

Sude'ye moral olması amacıyla klip çeken ve sosyal medyada paylaşan dernek üyeleri ve diyabet hastaları, küçük hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sude de sosyal medyada yayınladığı videoda, "Kronik diyabet hastasıyım, 13 yaşındayım. Kovid-19 hastalığına yakalandım. Çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok, sevdiklerimizi kaybetmeden onları koruyalım." ifadelerini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı