Koronavirüse karşı alınacak tedbirler işaret diliyle anlatıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği, işitme engelliler için işaret diliyle koronavirüsle mücadelede uyulacak kuralların anlatıldığı klip hazırladı.

Kentte dört yıl önce "Maksat iyilik olsun" sloganıyla kurulan derneğin üyeleri bir araya gelerek, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 14 kuralı, işaret diliyle anlattı.

Toplumun tüm kesimlerinden oluşan kişilerin yer aldığı klipte, hem sesli olarak hem de işaret diliyle yapılması gereken kurallar aktarıldı.

Dernek Başkanı Abdurrahman Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs gibi insanlığın başına bela olan bir büyük sıkıntıda derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte devletin yanında olduklarını söyledi.

"Evde kalın, evde hayat var", "Evde kal Kahramanmaraş, evde kal Türkiye" gibi çeşitli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Akbaba, şimdi ise işitme engellileri de düşünerek klip çalışması yaptıklarını belirtti.

Projede yer alanlara teşekkür eden Akbaba, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu koronavirüsle ilgili çok güzel mücadele yürütmektedir. Kendilerine müteşekkiriz ve yardımcı olmak zorundayız. Bizler de sivil toplum kuruluşu olarak her şeyi devletten beklememek düşüncesindeyiz. İnşallah bu klip yararlı olur ve mücadeleye katkı sağlar. İnşallah biz de ülke ve insanlık olarak bu beladan bir an önce kurtulur ve normal yaşamımıza döneriz."