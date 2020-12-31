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Sağlık Koronavirüse 2. kez yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama!
Sağlık

Koronavirüse 2. kez yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama!

Yeni tip koronavirüs testi 2. kez pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:37:00 -
Koronavirüse 2. kez yakalanan Ahmet Nur Çebi'den açıklama!

Yeni tip koronavirüs testi ikinci defa pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Başkan Çebi, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Dün yapılan Covid-19 PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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