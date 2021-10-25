Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Son dönemdeki vaka artışları sebebiyle vatandaşlar kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona yasakları olacak mı?

Koronavirüs yasakları olacak mı ne zaman? Kabine toplantısı kararları 25 Ekim

Son dönemde artan vakalar sebebiyle milyonlarca kişi kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple gözler kabine toplantısındaydı. Beklenen toplantı 25 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadele konusunda, “Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar tedbirlere riayet etmemiz gerektiğin bir kez daha ifade etmek istiyorum. İleri yaştaki vatandaşlarımız başta olmak üzere gönüllülük esasına göre 2. ve 3. doz aşılarını olmalarını hatırlatıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın sebebiyle bir kısıtlama uygulanacağına ilişkin ifadeler kullanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda kısıtlamaların olmayacağını, salgınla yaşamanın öğrenileceğini ifade etmişti.