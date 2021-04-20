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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 Salı gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 20:34:00 -
Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

20 Nisan 2021 Salı gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vefat sayısı 3 gündür 300'ün üzerinde!

Buna göre; 21 Nisan Salı günü, 322 bin 128 test yapılırken, 61 bin 28 yeni vaka, 2 bin 895 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 346 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 55 bin 592 hasta da iyileşti.

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