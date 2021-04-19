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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 19:41:00 -
Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

341 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; 19 Nisan Pazartesi günü, 318 bin 869 test yapılırken, 55 bin 149 yeni vaka, 2 bin 862 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 341 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 48 bin 947 hasta da iyileşti.

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