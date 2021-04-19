Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
341 vatandaşımız hayatını kaybetti
Buna göre; 19 Nisan Pazartesi günü, 318 bin 869 test yapılırken, 55 bin 149 yeni vaka, 2 bin 862 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 341 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 48 bin 947 hasta da iyileşti.