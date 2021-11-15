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Sağlık Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı
Sağlık

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı

Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:43:00 - 2021-11-15 19:53:52
Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'Şanlıurfa' uyarısı

15 Kasım 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

215 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 350 bin 933 test yapılırken, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi. 215 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 15 Kasım 2021 Pazartesi günü, 25 bin 258 hasta iyileşti. 

Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya uyarı!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz."

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