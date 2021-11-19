Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'kısıtlama' hatırlatması

19 Kasım 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

218 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 356 bin 563 test yapılırken, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi. 218 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 19 Kasım Cuma günü 28 bin 749 hasta iyileşti.

Bakan Koca 'kısıtlama' günlerini hatırlattı!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "kısıtlama" günlerini hatırlatarak, şunlarıs söyledi:

"Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim."