Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca 'Güneydoğu ve Doğu' için yardım istedi

14 Kasım 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

189 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 346 bin 642 test yapılırken, 21 bin 624 vaka tespit edildi. 189 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 14 Kasım Pazar günü 20 bin 550 hasta iyileşti.

'İkna desteği istiyoruz'

Verilerin açıklanmasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu'daki bazı illerin aşılanması konusunda çağrıda bulundu:

"Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten ikna desteği istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızların aşılmasına yardımcı olun."