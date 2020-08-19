Koronavirüs vakalarının patlak verdiği ilimizde kısıtlama geldi

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Karaman'da yeni kısıtlamalar getirildi.

Vakaların artış gösterdiği kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan, başkanlığında yapılan toplantı sonrası yeni kararlar alındı.

Konuya ilişkin Karaman Valiliğinden açıklama yapıldı.

Ölümcül koronavirüse karşı yeni kısıtlamaların yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 17:00' den sonra lokanta, restoran,pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilimizde kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

18 yaş altı kişilerin ebeveynleri olmadan saat 20:00' den sonra lokanta, restoran,pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına,

Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.