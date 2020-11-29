Koronavirüs son durum | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her gün yeni vaka, hasta ve vefat sayılarını açıklıyor. Milyonlarca kişi bugün tespit edilen vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Koronavirüs vaka sayısı 29 Kasım | Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü?

Son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu. Bugün 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadesini kullandı.