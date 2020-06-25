Koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Hükümet gerekli önlemleri yeterince alıyor mu?

Halk Sağlığı Uzmanı ve Akademisyen Prof. Dr. Erdoğan Sürat, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in covid-19 vaka sayılarının artmasına ilişkin sorularını cevaplıyor.

Mehmet Özmen: Hocam hoşgeldiniz. Koronavirüsü ciddiye alıyor musunuz?

Prof. Dr. Erdoğan Sürat: Türkiye'de bir yere yaranmak isteyen çevreler sesini yükseltip duruyor. Sağlık Bakanı Koca zaten benim gibi düşünüyor. Bu salgın bir doğal afettir. Burada tabib ne yapıyor? Ne ile uğraşıyor? Halkına sakin olması gerektiğini söylüyor.

Bakan Koca halkın sağ duyusuna inanıyor. Biz ABD, Japonya, Rusya ve İngiltere ile kıyas kabul edecek derecede uçuruma yuvarlanmadık. Halkın sağ duyusu hepimize güven veriyor.