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Gündem Koronavirüs tedavisi görüyordu! CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Gündem

Koronavirüs tedavisi görüyordu! CHP'li vekil yoğun bakıma alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:11:00 -
Koronavirüs tedavisi görüyordu! CHP'li vekil yoğun bakıma alındı

Kovid-19'a yakalanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

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