Koronavirüs tedavisi gören Nizamettin Doğan hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir süredir koronavirüs tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcımız Nizamettin Doğan hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.