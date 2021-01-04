Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bir süredir koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.
Alınan bilgiye göre, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş'ın özel bir hastanede tedavisi sürüyor.
Diyaliz makinesine bağlandı
Yoğun bakım ünitesinde bulunan ve diyaliz makinesine bağlanan Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana Covid-19 tedavisi devam ediyor.