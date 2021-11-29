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Sağlık Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan Nu varyantı açıklaması
Sağlık

Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan Nu varyantı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Kasım koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:59:00 - 2021-11-29 20:22:19
Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan Nu varyantı açıklaması

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

189 kişi hayatını kaybetti

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,59 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 261 bin 629 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

 

Türkiye'de yeni varyant görülmedi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de Omicron olarak adlandırılan Nu varyantının görülmediğini belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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