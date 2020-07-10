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Dünya

Koronavirüs sosyete kasabını da vurdu! Nusret'in aldığı yardım miktarı belli oldu

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 kişinin koronavirüse yakalandığı ve hizmet vermeyi durdurduğu iddia edildi. Nusret'in Mikanos'taki şubesini de virüs nedeniyle açamayınca, ABD'de işletme sahiplerine ödenen Maaş Koruma Programı'ndan 2 milyon dolar yardım aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:43:00 -
Koronavirüs sosyete kasabını da vurdu! Nusret'in aldığı yardım miktarı belli oldu

Etçi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 personelin corona virüsü salgınına yakalandığı ileri sürüldü. ABD genelinde virüs vakaları artarken özellikle Florida, Teksas ve California’da hastaneler hastalarla doldu. Vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Florida’da artan rakamlarıdan dolayı restoranlar kapılarını tek tek kapatırken, işyerleri yanlızca paket servis hizmeti veriyor. Nusret Gökçe’nin de Miami’deki restoranın corona virüsü nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

Maaş Koruma Programı'ndan 2 milyon dolarlık yardım

Öte yandan Nusret Gökçe’nin ABD’de salgın nedeniyle işletme sahiplerine ödenen Maaş Koruma Programı’ndan da (PPP) yararlandığı öğrenildi. Miami’deki Nusr-et şubesinin çalışanlarında çıkan Covid-19 nedeniyle kapalı olan şubesi için ABD’nin yardımına başvuran Gökçe’nin 2 milyon dolarlık katkı aldığı belirtildi. ABD genelinde işletmelere toplamda 521,4 milyar dolarlık PPP yardımı yapıldı. Yardımlarla etkilenen küçük işletmelerin korunması amaçlandı.

Mikanos'a korona engeli

Yunanistan'ın ünlü haber sitesi geçtiğimiz yıl sosyetenin tatil adası Mikanos'ta restoran açan Nusret Gökçe'nin bu yıl restoranını corona nedeniyle açamayacağını yazdı. Yunanistan'da yayın yapan protothema.gr haber sitesinin bugün okuyucularına “Nusret Corona Kurbanı” başlığı ile duyurduğu haberde Nusret Mikanos restoran'ın birçok ünlü otel ve restoran ile bu yıl açılmayacağı kararını aldığını belirterek “Corona tedbirleri gereğince Yunan adalarında turizmin en erken temmuz sonu ağustos ayının başında açılmasının beklendiği nedeniyle açılmayacağı duyuruldu” ifadelerini kullandı.

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