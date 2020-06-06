Koronavirüs salgını sağlık sistemine nasıl yansıyacak? Uzman isimden önemli tüyolar

Koronavirüs salgını sürecinde; virüsle ilk cephede savaşan doktorlar ve sağlık çalışanları oldu. Peki, tıp ve sağlık sektörüne güvenin tazelendiği, itibarının zirve yaptığı bu süreç, üniversite adaylarına nasıl yansıdı? Yeni nesil sağlık bilimleri ve tıp fakültelerine nasıl bakıyor? Uzmanlara göre, her zaman yükselen değer olan sağlık sektörüne talep artarak devam edecek.

Türkiye’de hazırlık sınıfları hariç altı yıllık bir eğitimi kapsayan 98 tıp fakültesi bulunuyor. Türkiye’deki doktor sayısı ise 160 bini aşmış durumda. Hemşire sayısı ise 200 bine yaklaştı. Oysa tıp ve sağlık bilimleri oldukça zor ve meşakkatli bir eğitim süreci anlamına geliyor. Ancak koronavirüs salgınında baş aktörün sağlık çalışanları olması bu bölümlere olan eğilimi de etkilediği görünüyor.

Türkiye’nin güçlü bir sağlık eğitim sistemine sahip olduğunu söyleyen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, sağlık sisteminin altyapısı ve motivasyonu sayesinde koronavirüs salgını sınavını başarıyla verdiklerini söyledi. Tıp eğitiminin çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Nalbant, "Sadece zeka ve beceri yetmiyor. Ruh gerekiyor, yürek gerekiyor. Türkiye’de tıp eğitiminin gözde olmasın sebebi de Türk halkında bu ruhun olmasıdır" dedi.

Tıp fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Nalbant, "Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her vatandaşımıza yardım edecek, sağlık problemlerini çözebilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bilim, ilim, irfan kazanılır. Ama bu ruhu taşımak çok önemli. Bu ruhu taşıyan her öğrenciye bilgiyi, irfanı vermeye hazırız" diyerek, şöyle devam etti:

"Tıp fakültesinde okumak isteyen adaylar öncelikle en önemlisi tıp fakültesinin kendi hastanesinin olup olmadığına bakmalılar. Tıp fakültelerinde öğrencinin gerçekten hasta ile temas etmesi, ayrıca öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemli. Akreditasyon ve sosyal olanaklar, kampüs olanakları da elbette önemli ancak hastane imkanı birinci şart.”