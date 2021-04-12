Koronavirüs risk haritası güncellenecek

Türkiye'de Mart ayı ile birlikte koronavirüsle mücadelede 'kontrollü normalleşme' dönemine girilmiş, illerdeki vaka sayıları 4 farklı risk grubuna göre belirlenmişti.

Yeni normalleşmeye yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında yükselme görülmüş, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile hafta sonu kısıtlamaları yeniden getirilmişti.

Risk durumuna göre haritadaki renkler değişecek

Yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında, masada olacak ana gündem maddesi yine koronavirüs salgınının seyri olacak. Toplantının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.

58 il, çok yüksek risk (kırmızı) kategorisinde

20-26 Mart tarihleri arasında yayınlanan haritada, kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıktı.

Tek mavi il: Şırnak

Türkiye genelinde, Şırnak dışında mavi il kalmadı.

Orta riskli iller (sarı)

Türkiye'nin güncellenen koronavirüs risk haritasında illerin renklere göre yeni dağılımı şöyle: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Yüksek riskli iller (turuncu)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Orta ve yüksek riskli illerin dışında kalan 58 il iste çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.