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Dünya

Koronavirüs partisi sonu oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinin San Antonio kentinde koronavirüse yakalananların düzenlediği “Kovid” partisine katılan 30 yaşındaki bir adamın virüse yenik düştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 01:29:00 -
Koronavirüs partisi sonu oldu

Doktorlar, ismi açıklanmayan adamın son sözlerinin “Bir hata yaptım, bunun bir eğlence, muziplik olduğunu düşündüm ama öyle değilmiş” olduğunu aktardı. Verilere göre, San Antonio kentinde koronavirüse yakalananların büyük kısmının 20-29 yaş grubunda olduğunu belirten kentteki bir hastanede baş hekim olan Jane Appleby, “İnsanlar virüsün gerçek olup olmadığını ve herhangi birinin enfekte olup olmadığını görmek için bir araya geliyor. Bu çok tehlikeli” dedi.

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