Koronavirüs pandemisinde zenginler servetini katlayarak büyüttü

Oxfam'ın raporuna göre Covid-19 salgını döneminde dünyanın en zengin 10 insanının toplam varlıkları 1,5 trilyon dolara çıkarttı. Yaklaşık 160 milyon kişi ise yoksulluğa sürüklendi.

Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın 'Eşitsizlik Öldürür' başlıklı raporunda, pandeminin zengini daha zengin yoksulu daha da yoksullaştırdığı uyarısı yapıldı.

DW Türkçe'nin aktardığı rapora göre, Covid-19 salgını döneminde dünyanın en zengin 10 insanı toplam varlıklarını toplamda 1,5 trilyon dolara çıkarırken, yaklaşık 160 milyon kişi yoksulluğa sürüklendi. Eşitsizlik artışının ana sebebi küresel ekonominin kâra öncelik vermesi.

"Milyarderler için salgın, altına hücum gibidir"

Oxfam Almanya'dan Manuel Schmitt mevcut durumu, "Hükümetler ekonomiye milyarlarca dolar pompaladı, ancak büyük bir kısmı özellikle yükselen hisse senedi fiyatlarından yararlanan insanlarla sıkışıp kaldı" şeklinde eleştirdi. Schmitt, "Milyarderler için salgın, altına hücum gibidir" değerlendirmesinde bulundu.

20 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemeycek

Oxfam'ın raporunda cinsiyete özgü ve ırksal eşitsizlikler konusunda da uyarıda bulunuluyor. Rapora göre, pandemi nedeniyle en az 13 milyon kadın işini ve gelirini kaybetti; sadece 2020'de, kayıpları en az 800 milyar doları buldu. 20 milyondan fazla kız çocuğunun da bir daha asla okula gidemeyeceği kaydedildi. Buna ek olarak, her gün en az 15 bin kişinin gerekli tıbbi imkandan mahrum bırakıldığı için hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca Covid-19'dan ölme riskinin ırkçılığa maruz kalan insanlarda beyazlara göre üç kat daha fazla olduğu vurgulandı.