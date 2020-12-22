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Spor Koronavirüs önlemleri kapsamında Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak
Spor

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:46:34 -
Koronavirüs önlemleri kapsamında Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

ANKARA (AA) - Bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek amacıyla 900 milyon dolar daha harcanacak.

Japonya'da 2021 mali yılı bütçe taslağının onaylanmasının ardından 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tokyo 2020 için ayrılan bütçe ve yapılan harcamalar belli oldu.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar sırasında çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı yeni bir sistem oluşturduklarını belirterek, "Bu nedenle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunlar için 900 milyon dolar daha harcama yapılacak." dedi.

Tokyo Olimpiyatları'nda yaşanan bir yıllık ertelemenin 2,8 milyar dolara mal olduğunu belirten Muto, "Fazladan yapılan bu harcamalar nedeniyle Tokyo 2020'nin toplam maliyeti 15,4 milyar doları bulacak." ifadelerini kullandı.

Muto, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sınırlı seyirciyle düzenlenebileceğini, açılış ve kapanış törenlerinin sadeleştirilebileceğini, tüm ülkelerden heyet ve personel sayısının azaltılabileceğini söylemişti.





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