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Dünya

Koronavirüs o ülkede hükümeti düşürdü! Topluca istifa ettiler

Ekvator Ginesi’nde yeni tip koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan ekonomik krizle mücadelede başarısız olduğu değerlendirilen Başbakan Pascual Obama Asue ve tüm bakanlar istifasını sundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:29:00 -
Koronavirüs o ülkede hükümeti düşürdü! Topluca istifa ettiler

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan, sosyal hayatı ve ekonomileri olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir ülkede hükümet düşürdü.

Topluca istifa ettiler

Koronavirüs pandemisi ve ham petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüş nedeniyle Ekvator Ginesi'nde Başbakan Pascual Obama Asue ve tüm bakanlar istifasını sundu.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Obama Asue ve tüm bakanların Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'a istifalarını verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mbasogo, hükümetin kriz anında ülkeye yeterince yardım edemediğini ve kriz karşısında yetersiz kaldığını ifade etmişti.

Yeni hükümetin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor

İstifa eden Başbakan Asue 2016 senesinin Haziran ayından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Yeni hükümetin ise birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo tarafından açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Orta Afrika'nın petrol üreticisi

Orta Afrika’nın petrol üreticisi konumunda bulunan Ekvator Ginesi, koronavirüs pandemisi sebebi ile düşen ham petrol fiyatları yüzünden ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Ülke gelirlerinin yaklaşık dörtte üçü ise ham petrolden sağlanıyor.

Ekvator Ginesi nerede?

Ekvator Ginesi, Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan bir ülkedir. Sahraaltı Afrikasında bulunan ülke, kıtanın en küçük ülkelerinden biri olarak geçmektedir.

Ekvator Ginesi, anakara ve adalar olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Ülkenin Mbini olarak adlandırılan anakarası kuzeyde Kamerun, güneyde ve doğuda Gabon ile komşuyken, batıda ise Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Anakaranın güneybatısında Gabon açıklarında bulunan Annobón adası Ekvator çizgisinin 156 km güneyinde bulunurken, ülkenin başkenti Malabo'nun da yer aldığı Bioko adası anakaranın kuzeybatısında Kamerun açıklarındadır.

Kıyıya yakın bölgelerde bulunan Corisco, Elobey Grande ve Elobey Chico adaları da Ekvator Ginesi'ne aittir.

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