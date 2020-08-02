Koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler bayramı yurtlarda kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler, Kurban Bayramı'nı, yöresel kıyafetlerini giyerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kutladı.

Türkiye'nin koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yurt dışına uçak seferlerinin durması nedeniyle Somali, Afganistan, Gana, Gine, Paraguay, Kosova, Gürcistan, Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Çad'dan gelerek Samsun'daki üniversitelerde eğitim gören 70'i kız 170 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda kalıyor.

Çoğunluğu Müslüman olan yabancı öğrenciler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı. Öğrencilerin bayramı buruk yaşamaması için, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, kendi aralarında topladıkları paralarla 9 kurbanlık koyun aldı.

Yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler, Karadeniz Yurdu'nun bahçesindeki toplu kesime katıldı.

Kesilen kurbanlıkların eti pişirilerek öğrencilere ikram edildi.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirlerinin bayramını kutlayan öğrenciler, daha sonra Türk bayrağı açarak birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, salgın nedeniyle üniversitelerinin kapanmasına rağmen uçak seferleri durduğu için 170 yabancı öğrencinin ülkelerine dönemediğini söyledi.

Ailelerinden uzakta olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Öğrencilerin ülkelerinde gibi bayramı kutlamasını istedik. Yöresel kıyafetlerini giyerek etkinliğe katılan yabancı öğrencilerin, bayramda mutlu olmasını arzuladık. Öğrencilerin hepsi bize birer emanet. Aynı zamanda bu öğrenciler birer kültür elçisidir. Onların ülkelerine döndüklerinde Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini ülkelerinde gidip anlatmalarını istiyoruz. Bunun için onlara misafirperverliğimizi gösteriyoruz."



