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Aktüel

Koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişinin kendini kazara yaraladığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 01:48:57 -
Koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişinin kendini kazara yaraladığı iddia edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin kendisini silahla kazara yaraladığı iddia edildi.

İddiaya göre, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıkan B.K. ile arkadaşı R.C. otomobille gezdikleri sırada Alanlı Mahallesi Piknik Alanı'na geldi. Çalılık alana giden B.K'nin yanındaki tabanca eline aldığı sırada ateş aldı.

Elinden yaralanan B.K. arkadaşı R.C. tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. R.C. ise gözaltına alındı.

B.K. ve R.C'nin ifadesini alan Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, silahı olay yerinde bularak muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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