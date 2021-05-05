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Dünya "Koronavirüs ne zaman biter?" BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin tarih verdi
Dünya

"Koronavirüs ne zaman biter?" BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin tarih verdi

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'e ölümcül koronavirüs salgının ne zaman biteceği soruldu. Şahin soruya "Gelecek 12 ay içerisinde bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:41:00 - 2021-05-05 17:17:13
"Koronavirüs ne zaman biter?" BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin tarih verdi

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu.

"Dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı"

Salgının seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

"Gelecek 12 ayda sürü bağışıklığına ulaşabilir"

Şahin ayrıca, "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" dedi.

"Teoride aşıları karıştırabiliriz"

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile kuran Dr. Şahin, 30'dan fazla şirketle aşı üretimi için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Özlem Türeci ise etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edilebileceğini dile getirdi. Türeci, "Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur. Teoride onları karıştırabiliriz de çünkü günün sonunda amacımız sürü bağışıklığı sağlamak. Olabilecek kadar çok insanın aşı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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