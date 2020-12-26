Koronavirüs bitecek mi? BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin salgınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşıyla ilgili olarak Türkiye ile anlaşma sağlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk" dedi. Koronavirüs ne zaman bitecek?

Koronavirüs ne zaman bitecek? Uğur Şahin koronavirüs ne zaman biter?

Türkiye'ye aşıların ocak ayında ulaşacağını belirten Şahin, "Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz" dedi.

Kurallara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Başkalarını, sevdiklerimizi tehlikeye atmamamız gerekiyor. Yardım geliyor. Yaza kadar yetişecek. Sabırlı olalım. İnşallah gelecek yazın sonunda hepimizin normal hayata dönme ihtimali var. İnşallah gelecek yaz bu başarımızı beraber kutlarız" diye konuştu.