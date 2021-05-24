  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan 'Rusya' müjdesini resmen duyurdu!
ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte cevabı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dünya Koronavirüs nasıl çıktı? Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?
Dünya

Koronavirüs nasıl çıktı? Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Koronavirüs nasıl ne zaman ortaya çıktı? Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tünelin sonundaki ışık görüldü. Uzmanlar toplumların büyük kısmının aşılanmasıyla salgının noktalanacağını belirtiyor. Peki, korona nasıl çıktı? Korona insanlar tarafından mı üretildi?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:03:00 -
Koronavirüs nasıl çıktı? Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Peki, koronavirüs insanlar tarafından mı yapıldı?

Koronavirüs nasıl çıktı? Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi?

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Sağlık

23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in yeni yeri deşifre oldu
Gündem

Peker'in yeni yeri deşifre oldu

Sedat Peker'in, YouTube üzerinden yayınladığı videoları çektiği yer deşifre olunca yeni bir yere taşınmaya karar verdi. Ancak Peker'in seçti..
Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!
Gündem

Hadi Özışık'ın skandal Mehmet Baransu mesajı!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın FETÖ'cü Mehmet Baransu hakkında yıllar önce yap..
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap!
Gündem

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap!

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker'in bugünkü iddialarına canlı yayında cevap verd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay