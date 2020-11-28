Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Maske, mesafe ve hijyen gündemimizdeki en önemli madde oldu. Peki, bu salgın ne zaman biter? | Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs nasıl bitecek? | Koronavirüs 2021'de biter mi?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aşı karşıtlığının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Usta, "Vaka sayılarını tersine çevirmek için aşı şart, başka hiçbir şansımız yok. Aşılar yapılmaya başladıkça kendimize gelmeye başlayacağız, normalimize döneceğiz. Yapılmaya başlandığında önce sağlık personelinin gücü yerine gelecektir. Kronik hastalıkları olan kişiler de aşılanacaktır. Aşı karşıtları ne kadar yanlış düşündüklerini çok daha net görecekler. Mart, nisan gibi aşının net etkilerini görmeye başlarız. Gerçekten bu çok büyük bir çağ atlamaktır. Tıp camiası olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Aşı sayesinde tüm dünya olarak ciddi bir travmadan döneceğiz” dedi.