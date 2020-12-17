Koronavirüs meslek hastalığı olması ne demek?

Çin’de başlayan ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele devam ederken bir yandan korona aşıları vurulmaya başlanırken diğer yandan da ülkeler salgına karşı etkin mücadelesine devam ediyor. Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca cana mal oldu. Ülkelerin ekonomileri zarar ederken salgının sağlık açısından zararı ise haddinden fazla. Koronavirüs salgının meslek hastalığı sayılması talep ediliyordu. Bu talebe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıtsız kalmadı.

Koronavirüs meslek hastalığı mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce TBMM gündemine getirilmesine ilişkin talimat verdi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Bakan Koca ve Selçuk'un raporu önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacağı, düzenlemenin ise yeni yılda gerçekleşeceği planlanıyor.

Koronavirüs meslek hastalığı olması çalışanın hakkı neler?

Korona vakalarının artmasından sonra Meclis'e yeni bir düzenleme geliyor. Türkiye'de meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen korona vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü karşılanıyor, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınıyor, vefat edenlerin ise yakınlara maaş bağlanıyor.

Meslek örgütleri ve sendikalar, sadece sağlık çalışanları için değil, işi gereği bulaşa maruz kalan tüm sigortalı çalışanlar için koronavirüsün meslek hastalığı ve iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini savunuyor. Son olarak Danıştay 10. Dairesi, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Bakanlıklar, raporları önümüzdeki kabine toplantısında Erdoğan'a sunacak. Düzenlemenin yeni yılda hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Kadrolu sağlık çalışanları için böyle bir düzenlememiz zaten var. Bu yeni düzenleme, sözleşmeli personeli kapsayacak" dedi.