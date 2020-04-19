Koronavirüs ile boğuşan Çin'de bir felaket daha
Koronavirüsü büyük ölçüde atlattığını duyuran ve virüsü dünyaya yaydığı iddiasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Çin'de, dolu fırtınası etkili oldu. Meydana gelen olayda büyük hasarlar meydana geldi.
Çin'de dolu fırtınası paniğe neden oldu Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu
Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu.Çin'in Guizhou eyaletindeki Pingtang bölgesinde meydana gelen dolu fırtınası bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Bölgede ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hasara yol açtı.
Dolu fırtınası nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.