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Dünya

Koronavirüs ile boğuşan Çin'de bir felaket daha

Koronavirüsü büyük ölçüde atlattığını duyuran ve virüsü dünyaya yaydığı iddiasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Çin'de, dolu fırtınası etkili oldu. Meydana gelen olayda büyük hasarlar meydana geldi.

2020-04-19 18:05:00 - 2020-04-19 18:12:23

Çin'de dolu fırtınası paniğe neden oldu Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu.Çin'in Guizhou eyaletindeki Pingtang bölgesinde meydana gelen dolu fırtınası bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bölgede ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hasara yol açtı.

Dolu fırtınası nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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Yorumlar

Tümce:

Allah beter etsin Amin
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babil

bunlar daha baslangic, ve dünyanin neresinde 5G varsa oralardada olacak..bunlar bir cesit mini HAARP silahi gibidir, o elektro dalgalar, yeryüzündeki dengeleri bozacak... nicola teslanin buluslarini okuyun anlarsiniz.
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