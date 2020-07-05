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Dünya

Koronavirüs ilacını bulduklarını duyurmuşlardı! Madagaskar'dan gelen son haber gündemi altüst edecek

Koronavirüsün ilacını bulduklarını dünyaya ilan ederek dikkatleri üzerine çeken Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da yeniden karantina uygulamasına gidildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:06:00 -
Koronavirüs ilacını bulduklarını duyurmuşlardı! Madagaskar'dan gelen son haber gündemi altüst edecek

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle iki buçuk ay sonra yeniden karantina uygulamasına gidileceği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulamasının 6-20 Temmuz tarihleri arasında tekrar başlayacağı, bu süre boyunca bölgenin tüm giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.

Sadece eczanelerin tüm gün, fırın, market gibi dükkanların sabah 6'dan öğlen 12'ye kadar açık olabileceği, diğer tüm dükkanların kapalı tutulacağı kaydedilen açıklamada, hastanelere hasta ve malzeme nakli yapan araçlar dışında özel araçların trafiğe çıkmasının yasak olacağı aktarıldı.

Maske zorunluluğunun ve toplantı yasağının devam ettiği ifade edilen açıklamada, 22 Nisan'da eğitimin başladığı okulların da yeniden kapatılacağı duyuruldu.

Diğer yandan, hükümet, hava sınırlarının 31 Temmuz'a kadar açılmayacağını bildirdi.

15 günde vaka sayılarında artış

Kovid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da son 2 haftada vaka sayıları neredeyse 2'ye katlandı.

Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 941 vaka tespit edildi.

Virüse yakalanan 1108 kişi iyileşirken, 32 kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

abdrhman

yahu bu grip enfeksiyonu asırlardır var olan bir şey. bunun aşısı yok olamazda. çünkü grip insan vücudunun senede en az 1 kere kendi içindeki pislikleri balgam ve sümüklü balgam şeklinde temizleme olayıdır. çaresi temizliği kolaylaştırmak için , nane , limon , ıhlamur kaynatın günde 5-6 su bardağı için. 2 hafta en geç geçtiğini göreceksiniz. geçmiş olsun.
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