Koronavirüs ilacı Türkiye’de deneniyor! 'Sihir mi yaptınız?'

Küresel salgında 2 yıl geride kalırken henüz Corona virüs için üretilmiş, kullanımda olan bir antiviral ilaç yok. Ancak bilimsel çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçlar var. Bu ilaçlar, Türkiye’de de bilimsel çalışma kapsamında gönüllülerde deneniyor.

Corona virüs ilaçlarının uygulandığı 16 merkezden birinin yürütücüsü Prof. Dr. İftihar Köksal çalışmalara dair son durumu NTV’ye anlattı.