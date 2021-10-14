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Koronavirüs ilacı Türkiye’de deneniyor! 'Sihir mi yaptınız?'

Koronavirüs aşısından sonra ortaya çıkan koronavirüs ilaçları tüm dünyada deneniyor. Türkiye denemelerinde ise ilacı alanların verdiği tepkileri Prof. Dr. İftihar Köksal anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:36:00 - 2021-10-14 21:42:21

Küresel salgında 2 yıl geride kalırken henüz Corona virüs için üretilmiş, kullanımda olan bir antiviral ilaç yok. Ancak bilimsel çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçlar var. Bu ilaçlar, Türkiye’de de bilimsel çalışma kapsamında gönüllülerde deneniyor.

Corona virüs ilaçlarının uygulandığı 16 merkezden birinin yürütücüsü Prof. Dr. İftihar Köksal çalışmalara dair son durumu NTV’ye anlattı.

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