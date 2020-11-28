Koronavirüs ilacı neden 8 tane içiliyor? | Koronavirüs ilacı yan etkisi var mı?

Koronavirüs ilacı dozu | Koronavirüse yakalanan vatandaşların sağlığına hızla kavuşmasında elbette tedaviye erken başlanılmasının etkisi büyük. Bazı vatandaşlar sosyal medyada yer alan asılsız iddialara inandığı için ilaçlarını kullanmayı bırakıyor, bu ise hastaların durumlarını ağırlaştırıyor. Peki, koronavirüs ilacının dozu neden yüksek?

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayanların hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi.

Sertoğullarından, "Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla yaptığımız görüşmelerde tedavi edici ilaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Özellikle de genç yaştaki Kovid-19 hastaları tedavi edici ilaçları kullanmıyor. Sosyal medyada, ilaçların sayısının biraz fazla olması nedeniyle yanlış bir bilgilendirme olduğunu görüyoruz. Kovid-19 sürecinde bu ilaçların kullanılması, vücuttaki viral yükü azaltırken, virüsün vücutta çoğalmasını yavaşlatıyor. Bu da bağışıklık sistemimize virüs ile mücadele etmesinde destek sağlıyor. Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor. İyileşseler bile akciğerlerinde ya da vücutlarının farklı organlarında hasarlar bırakıyor" dedi.

Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, “Belki bazı genç hastalarımız Kovid-19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor. Bu ilaçları başta gençler olmak üzere herkes kullanmalı. Vatandaşlarımız, ilaç kullanmayı bu süreçte vatandaşlık görevi olarak görmeli ve böyle davranmalı” diye konuştu.