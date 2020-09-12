Koronavirüs hastasıyla algı yapmaya çalıştılar! Gerçek ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Koç'un yardım talebi üzerine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkiklerinin tekrar yapıldığını ve koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen bir vedio gördüğünü, yayınlanan videoda koronavirüs hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos’ta yapılan testinin pozitif çıktığını ve ilaç tedavisine başlandığını belirterek, Koç'un tedavisinin ardından 10 Eylül’de yapılan kontrol testinin sonucunun ise negatif çıktığını söyledi.

Koç'un yardım çağrısı sonrası, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yapıldığını fakat hastalık bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını söyledi.

Koç ile yapılan görüşmede misafirhanede kalmanın teklif edildiğini belirten Bakan Koca, İşyeriyle görüşen gencin çalıştığı şantiyeye dönmek istediğini açıkladı.

İnşaat işçisi Ensari Koç koronavirüse yakalandığı için işinden kovulduğunu ve gidecek hiçbir yeri olmadığını başının ağrıdığını ve aşırı derecede öksürdüğünü söylemişti.

Bazı çevreler bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Sağlık Bakanlığını suçlamıştı.