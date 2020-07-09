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Yerel

Koronavirüs hastası hastaneden kaçtı, kent alarma geçti

Gaziantep'te koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan şahıs kenti alarma geçirdi. Yaşanan olay üzerine ekipler harekete geçerken, şahıs, kızı tarafından bulunduktan sonra polis merkezine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:52:00 -

Gaziantep’te hastaneden kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ekipleri alarma geçirdi. Yaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan yaşlı adam tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Yaşlı adamın kaçması üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti.

Kaçan şahsı kızı bulup polis merkezine götürdü

Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü. Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.

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Yorumlar

maraşlı

Zehirli iğneyle vurun öldürün sorumsuz embesili , kaç kişiye daha bulaştırmayı düşünüyordun acep
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