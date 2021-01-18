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Sağlık Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Dondurulmuş gıdalarda korona olur mu?
Sağlık

Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Dondurulmuş gıdalarda korona olur mu?

Yemekten korona bulaşır mı? Koronavirüs salgını ortaya çıkalı bir yıl oldu. Aradan geçen zamana rağmen milyonlarca kişinin aklında soru işaretleri bulunuyor. Pek çok kişi yemekten koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağını araştırıyor. Peki, dondurulmuş gıdalarda korona olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:25:00 -
Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Dondurulmuş gıdalarda korona olur mu?

Çin Tianjin'de dondurmalarda koronavirüs tespit edildiği haberi tüm dünyada geniş yankı buldu. Bu haberin ardından pek çok kişi gıdalarla koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağını araştırmaya başladı. Peki, dondurulmuş gıdalardan korona bulaşır mı?

Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Dondurulmuş gıdalarda korona olur mu?

Dünya Sağlık Örgütü geçen kış yaptığı açıklamada koronavirüsün gıdalarla bulaşmasınını son derece düşük bir ihtimal olduğunu ifade etmişti. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ateş Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi" dedi.

Kara, "Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa, virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

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