Koronavirüs geçirenler dikkat! Yıllarca sürüyor

Koronavirüsle ilgili araştırma yapan bilim insanları, Kovid-19 geçiren kişilerde yıllarca süren 4 ana semptom belirledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, dünya virüsle vedalaşmaya hazırlanırken bilim insanlarından çok konuşulacak bir uyarı geldi. Bilim insanları Koronavirüs geçiren kişilerde hala görülen 4 ana semptomu belirlemeyi başardı.

Bu dört semptoma dikkat

1200 hasta üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanlarının çalışma kapsamında belirledikleri 4 smeptom ise şöyle...

-Yorgunluk veya kas zayıflığı

-Uyku problemi

-Ağrı

-Anksiyete veya depresyon

Yorgunluk veya kas zayıflığı yüzde 31 ile en çok görülen semptom olurken, uyumakta zorluk yaşadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 14 oldu.

Çalışma ekibinin sorularını yanıtlayan her 100 kişiden 12'si anksiyete veya depresyondan mustarip olduklarını belirtti.

2 yıl devam ediyor

The Lancet Respiratory Medicine'de yayınlanan çalışmaya göre, bazı kişilerde söz konusu belirtilerin 2 yıl sonra dahi görülmeye devam ettiği belirlendi.

Öte yandan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında milyonlarca insan uzun Kovid'li.

Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor. Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor.