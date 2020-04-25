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Korona Virüs

Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?

Bilim insanları koronavirüsün sebep olduğu sağlık sorunlarına yönelik her geçen gün yeni veriler sunuyor. Bu sebeple sık sık koronavirüs yeni belirtileri de ortaya çıkıyor. Pek çok kişi "Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?" , "Koronavirüs son belirtiler" , "Koronavirüs nasıl bulaşıyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı.

2020-04-25 11:05:00 -
Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan “Evde Kal” çağrılarına kulak veriyor. Pek çok kişi hastalığın erken dönem belirtilerini merak ediyor. İşte, “Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?” sorusunun cevabı.

Koronavirüs erken belirtileri nelerdir?

ABD'li doktorlar 'koronavirüs parmakları' adını verdikleri yeni bir koronavirüs semptomu daha keşfetti. Bilim insanlarına göre mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu hastalığın erken belirtisi olarak ortaya çıkıyor.

USA Today'ın aktardığına göre, uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı. Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.

Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti. Lautenbach, parmakların morarmasının enfeksiyona lokal inflamatuar bir tepki veya kan damarlarının tıkanmasının bir tezahürü olabileceğini düşünüyor.

Massachusetts Hastanesi Acil Servis Şefi Susan Wilcox ise, şiddetli grip veya viral pnömonisi olan hastalarda benzer semptomların görüldüğünü kaydetti.

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